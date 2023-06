Nieuw album van Noel Gallagher doet ons die langverwachte Oasis-reünie vergeten

Wordt de kans op die langverwachte Oasis-reünie echt realistischer? Terwijl het gespeculeer onder fans aanhoudt, blijven de bekvechtende broers Liam en Noel Gallagher zich elk onder hun eigen naam met elkaar meten. Veertien jaar na de split van het Britpopfenomeen blijkt nog steeds dat frontman Liam over de betere stem en gitarist Noel over de betere pen beschikt. Dat etaleert laatstgenoemde andermaal op Council Skies, het vierde album met zijn High Flying Birds. “Zijn beste post-Oasis-album”, jubelt de Britse muziekpers zowat unaniem.

© Matt Crockett

Na de voor velen iets te experimentele voorloper Who Built the Moon? gooit Noel Gallagher (56) het weer over een meer traditionele boeg. Op Council Skies zoekt hij in meerdere opzichten aansluiting bij zijn roots. Thematisch heerst nostalgie naar het Manchester uit zijn jeugd, in muzikaal opzicht voel je zijn honger naar nieuwe stadionwaardige anthems à la Champagne Supernova en Live Forever. Strijkers geven een orkestrale grandeur aan songs zoals de single Dead to the World. “Gonna write you a song / It won’t take me long”, bluft Gallagher.

Voor Pretty Boy, die andere vooruitgestuurde single, speelt hij dan weer iets te opzichtig leentjebuur bij A Forest van The Cure. Daarin, en ook in het fijne Open the Door, See What You Find mag vriend Johnny Marr (The Smiths) meedoen, weliswaar zonder zijn kenmerkende rinkelende gitaarspel te etaleren. Geen drama. Zolang Noel Gallagher gul met weidse, Beatles-achtige melodieën strooit, hoeven we zelfs niet om die eventuele verrijzenis van Oasis te malen. (gj)

‘Council Skies’, Noel Gallagher’s High Flying Birds, nu te beluisteren. Concert 02/09 op Crammerock, Stekene.