Dit is het moment waarop de dam in Cherson wordt opgeblazen

Het moment waarop de dam in Cherson werd verwoest, is vastgelegd door bewakingscamera’s. De beelden worden nu verspreid door Energoatom, het Oekraïense staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de vier kerncentrales in het land. De dam in de door Rusland gecontroleerde Oekraïense regio is een belangrijke schakel in de stroomvoorziening van Oekraïne. 16.000 burgers zouden gevaar lopen door de overstromingen die de opgeblazen dam veroorzaakte. Oekraïne beschuldigt Russische “terroristen” van de aanval, maar het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwoesting.