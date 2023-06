Zware dagen op komst voor wie aan hooikoorts lijdt

Voor wie aan hooikoorts lijdt, zijn het niet de fijnste dagen. En het gaat er niet op beteren, zo blijkt uit de voorspellingen van het KMI en Sciensano: het droge en warme weer in ons land maakt dat Vlaanderen paars kleurt op de kaart met voorspellingen, en dat is het hoogste niveau.

Op sociale media werd de voorbije dagen al duidelijk dat veel hooikoortslijders de voorbije dagen fors meer last hadden. Zolang het niet regent en de temperaturen hoog blijven, verspreiden de grassen meer pollen en zullen zij meer en meer last hebben een loopneus, tranende ogen en veel niezen.

Een blik op de website waarop het KMI de situatie in ons land in kaart brengt, blijkt dat Vlaanderen dinsdag nog voornamelijk rood kleurt. Die kleur staat voor een hoog niveau, met grote stuifmeelhoeveelheden in de lucht. “Veel personen met een stuifmeelallergie zullen waarschijnlijk symptomen ontwikkelen”, klinkt het. Maar hoe dichter we bij vrijdag komen, hoe meer paars (het hoogste niveau) er te zien is op de kaart. Dan zullen volgens het KMI de meeste mensen met een stuifmeelallergie symptomen ontwikkelen.

Het heeft er alle schijn van dat het ten vroegste maandag weer zal regenen in ons land. Pas dan zal het weer beter worden voor hooikoortslijders.