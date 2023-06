Tractor wijkt plots van rijvak af en rijdt over tegenligger, bestuurder (19) was onder invloed van drugs

Een jonge bestuurder veroorzaakte vorig jaar in september een zwaar ongeval toen hij met zijn tractor plots van zijn rijvak afweek. Tyler Sowerby (19) reed recht op een tegenligger af en plette de auto onder de grote wielen van zijn landbouwvoertuig. De jonge bestuurder was onder invloed van cocaïne en moest afgelopen week voor de rechtbank. Sowerby - die in het verleden al onder invloed achter het stuur werd betrapt - werd veroordeeld tot acht weken cel, een werkstraf van 60 uur en zijn rijbewijs werd voor drie jaar ingetrokken. “Het mag een wonder heten dat er geen gewonden vielen”, klonk het in de rechtbank. “Dit had veel ernstiger kunnen aflopen.”