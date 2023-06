Britse singer-songwriter Arlo Parks verruimt haar muzikaal kleurenpalet met nieuwe plaat

Een echte sterrenstatus is Arlo Parks nog niet gegund. Nochtans leverde haar debuutalbum Collapsed in Sunbeams in 2021 niets dan lof en awards op. Met My Soft Machine bevestigt de Brits-Nigeriaanse, die inmiddels Londen voor Los Angeles heeft geruild. Injecteert Parks op haar debuut semi-akoestische pop met eigentijdse soul, dan tracht ze nu haar muzikaal kleurenpalet te verruimen. Door de eerste single Devotion scheuren gitaren, als hommage aan nineties-rock. Opvolger Impurities deint op een fluwelen hiphopbeat. Pegasus, met vriendin Phoebe Bridgers, is dan weer vederlichte droompop. Al bij al voert de singer-songwriter in Arlo Parks het hoogste woord, in fijnbesnaarde observaties en bespiegelingen over de ups and downs van het leven als prille twintiger. Niet altijd even rooskleurig, wel steeds aangenaam weg luisterend. (gj)

‘My Soft Machine’, Arlo Parks, nu te beluisteren. Concert 15/09 in AB, Brussel