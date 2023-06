Wat een verhaal: Romelu Lukaku ziet doelman 19 (!) jaar na debuut tweede duel spelen voor Inter (en uitpakken met wereldsave)

De 40-jarige Cordaz speelde in de jeugdopleiding bij de club van Romelu Lukaku en werd in de zomer van 2003 als derde doelman bij de selectie gehaald. In die rol kwam hij dat seizoen tot één optreden op 4 februari 2004, nadat Francesco Toldo in Coppa Italia tegen Juventus rood kreeg. Maar tot een echte doorbraak in Milaan kwam het niet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na een paar keer te zijn verhuurd vertrok hij definitief en speelde hij jaren voor onder meer Treviso, Lugano en Crotone. Bij die laatste club maakte hij een dusdanig goede indruk dat Inter hem twee jaar geleden terughaalde als reservedoelman. Achter Handanovic en sinds dit seizoen ook oud-Ajacied André Onana. In de slotwedstrijd van het Serie A-seizoen mocht hij dan toch 25 minuten opdraven. Zodoende kwam hij 7059 na zijn debuut weer in actie voor de Nerazzurri.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En hij pakte dan ook nog eens uit met een wereldsave: