Protest tegen Reuzegom-arrest waait over naar Nederland: actie gepland aan Belgische ambassade

Het protest tegen het Reuzegom-arrest waait over naar Nederland. Woensdag roepen enkele organisaties op tot een betoging aan de Belgische ambassade in Den Haag. Ook columnisten hebben zich er al uitgelaten over de veelbesproken zaak.

De organisatie Zwart Manifest, een burgerbeweging waarin meerdere organisaties zitten die het opnemen voor de rechten van zwarte mensen en ongelijkheid en onrecht aanvechten, roept op om woensdag tussen 14.30 en 15.30 uur actie te voeren aan de Belgische ambassade in Den Haag.

Opmerkelijk is dat de insteek daar anders is dan bij de betogingen in ons land. Waar het bij ons gaat over de “te lichte” straffen wegens de elitaire kringen waarin de ouders van de Reuzegommers zitten, is men er in Nederland van overtuigd dat de huidskleur van Dia een grote rol gespeeld heeft bij de fataal afgelopen studentendoop.

In de tekst waarin Zwart Manifest de protestactie aankondigt stelt de burgerbeweging dat Dia “vermoord” is. “Wij staan solidair met de familie en geliefden van Sanda Dia, en alle Belgen die dit raakt. We verzetten ons tegen racisme en de giftige witte studentencultuur die geweld aanmoedigt, zowel in België als Nederland”, klinkt het. Kwalificaties die in ons land niet weerhouden werden.

Columns

Naast misnoegde burgers hebben ook enkele opiniemakers en columnisten uit Nederland zich de voorbije dagen uitgelaten over de zaak. “Het zal je kind maar zijn”, schrijft Linda Akkermans van de krant Algemeen Dagblad. Zij is bij uitspraken in soortgelijke zaken altijd geneigd de rechters te verdedigen, omdat die de zaak beter kennen en het makkelijk oordelen is van aan de zijlijn. “Afgelopen week was ik echter voor het eerst geneigd mijn hoofd op de keukentafel te beuken om zoveel onrecht. Ik snap de ophef bij onze zuiderburen wel na de lage straffen in de zaak rondom Sanda Dia”, schrijft ze.

Ook in andere kranten vloeide al heel wat inkt over de zaak. Het is duidelijk dat de zaak ook bij onze noorderburen een gespreksonderwerp is.