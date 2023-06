“Verkleedpartij” voor Wout van Aert door zware sneeuwval op hoogtestage, waar foodcoach voor gevarieerd menu zorgt

Wout van Aert (28) kan momenteel niet genieten van het zonnetje op hoogtestage in Zwitserland. In en rond Diavolezza sneeuwt het momenteel serieus.

“Verkleedpartij” zette de renner van Jumbo-Visma op zijn Strava na een ritje over ruim 4.000 hoogtemeters. Eerder had hij al eens geschreven: “Proberen de regen/koude te omzeilen op zoek naar nog meer snelheid in de benen.”

Twee dagen ervoor scheen de zon nog wel in Zwitserland, waar Van Aert op 11 juni aan de start verschijnt van de Tour de Suisse. Net als Remco Evenepoel.

Appelpannenkoeken met granola en wortelcake

Jumbo-Visma staat bekend als een team dat steeds op zoek is naar de marginal gains. En daarbij hoort ook de voeding van renners als Van Aert. Via The Athletes Food Coach komen we te weten wat ze bij de Nederlandse formatie zoal eten op een hoogtestage. Van appelpannenkoeken met granola en wortelcake tot wok met vis.