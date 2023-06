Stevig staaltje onsportiviteit op Roland Garros: Holger Rune weigert misser van umpire te corrigeren en pakt punt

De Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 23) bood Rune heel wat weerwerk in de vierde ronde. Pas in de supertiebreak van de vijfde set wist de 20-jarige Deen de zege binnen te halen: 7-6 (7/3), 3-6, 6-4, 1-6 en 7-6 (10/7) na net geen 4 uur.

De partij werd ontsierd door een akkefietje in de derde set. Rune kon net niet bij een forehand van Cerundolo aangezien de bal twee keer botste. De umpire ging echter de mist in en bestrafte de Argentijn om onduidelijke reden, terwijl de Deense wereldtopper niet de moed had om toe te geven dat het punt voor zijn tegenstander was en ging vervolgens door de opslag van Cerundolo.

In de volgende ronde treft Rune de Noor Casper Ruud (ATP 4), die de Chileen Nicolas Jarry (ATP 35) in drie sets uitschakelde.

Rune geldt als een van de outsiders voor de eindzege op het Parijse gravel. De Deen deed van zich spreken toen hij vorig jaar het Masters 1000-toernooi van Parijs won, na een zege in de finale tegen Novak Djokovic. In 2022 schopte hij het bij zijn eerste deelname tot in de kwartfinales op Roland Garros. In deze editie evenaart hij dus minstens zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi.