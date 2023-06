Vandaag op Roland Garros: Greet Minnen gaat voor plek in halve finales, grote namen bij de mannen en favoriete bij de vrouwen

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Minnen aan de bak

Greet Minnen blikte met vertrouwen vooruit op de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros (vanaf 12u20), waarin ze het samen met haar Hongaarse partner Anna Bondar opneemt tegen het Amerikaanse duo Coco Gauff en Jessica Pegula, de tweede reekshoofden.

“We zijn natuurlijk heel blij dat we voor de tweede keer in de kwartfinales staan”, vertelde ze aan Belga. “We spelen momenteel heel goed dus het is niet echt een verrassing. We vullen elkaar goed aan. We genieten er ook van om hier in Parijs te spelen. Het is een omgeving die goed bij ons past. We zijn een heel agressief tennispaar, wat belangrijk is in het dubbelspel. Ik denk dat we onze goede resultaten mede daaraan te danken hebben.”

Minnen en Bondar schakelden in de vorige rondes al twee reekshoofden uit. Voor een plaats in de halve finales wachten met Gauff en Pegula twee kleppers. “Dat is zonder twijfel het beste koppel ter wereld op dit moment”, aldus de 25-jarige speelster uit Turnhoutse. “Het wordt een geweldige uitdaging. Vorig jaar gingen we helaas met 6-4 onderuit in de derde set, maar we hebben laten zien dat we kunnen winnen. We zullen heel agressief moeten zijn en vooral veel lef moeten tonen.”

© EPA-EFE

Elina en Novak

Bij de vrouwen staan er twee kwartfinales op het programma. Om 11u00 betreden Karolina Muchova en Anastasia Pavlyuchenkova het gravel op Philippe-Chatrier. Beiden zijn ze geen reekshoofd aangezien ze respectievelijk 43ste en 96ste staan op de wereldranglijst.

Pavlyuchenkova won in de vorige ronde na een thriller van Elise Mertens. Die overwinning was een opsteker vanjewelste voor de 31-jarige Russin - finaliste in 2021 - die niet wist of ze ooit nog haar beste niveau zou halen na een zware knieoperatie die haar de gehele tweede helft van 2022 aan de kant hield.

Om 12u30 speelt Elina Svitolina tegen tweede reekshoofd Aryna Sabalenka. De Oekraïense ontpopte zich tot publiekslieveling, als vrouw van Franse troetelbeer Gaël Monfils en kersvers mama. Sabalenka is naast Iga Swiatek topfavoriete om Roland Garros te winnen. Er zal alvast geen handdruk komen, want Sabalenka is een Wit-Russische.

Bij de mannen komen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz in actie. De Serviër moet als eerste de baan op (13u45) en speelt tegen de Rus Karen Kachanov. Het Spaanse graveltalent staat gepland voor 20u15 en treft vijfde reekshoofd Stefanos Tsitsipas.