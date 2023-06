Harry komt vandaag getuigen op proces in VK maar riskeert visum in VS te verliezen door andere zaak

Prins Harry, die dinsdag/vandaag in de Londense rechtbank zal verschijnen, heeft tegelijkertijd een zaak die van start gaan in de Verenigde Staten. Die gaat over hoe de hertog van Sussex vragen over druggebruik beantwoordde op het formulier toen hij een visum aanvroeg om naar de VS te kunnen verhuizen.

Een Amerikaanse conservatieve politieke onderzoeksgroep, de Heritage Foundation, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) om vast te stellen of de juiste regels zijn gevolgd bij het verlenen van het visum aan de hertog.

In zijn Netflix-serie en in zijn memoires Spare gaf prins Harry toe cocaïne, marihuana en paddo’s te hebben gebruikt. Volgens de Amerikaanse wet kan het toegeven van, of bewijs van drugsgebruik in het verleden, reden zijn om een visumaanvraag af te wijzen.

Breder probleem

Advocaten van de Heritage Foundation wijzen op twee belangrijke vragen in het Amerikaanse visumformulier. De eerste vraag luidt: “Bent u ooit een drugsgebruiker of verslaafde geweest?”. De tweede vraag luidt: “Heeft u ooit een wet overtreden, of bent u betrokken bij een samenzwering om deze te overtreden, met betrekking tot gereguleerde stoffen?”. De Heritage Fountation wil weten of Harry op basis van zijn antwoorden al dan niet had moeten worden toegelaten om het land binnen te komen.

“En als hij het drugsgebruik niet bekend heeft gemaakt, dan is de vraag of hij daarvoor wel of niet vervolgd had moeten worden”, laat de advocaat van de Heritage Foundation weten aan CNN. Volgens de advocaat gaat het om een zaak van “openbaar belang” en is het gebaseerd op “een breder vermoeden dat er niet volgens de procedure wordt gehandeld bij het toekennen van visa in het algemeen”.

Eerdere voorbeelden

De visumaanvraag van prins Harry is het meest recente en meest in het oog springende voorbeeld van het proces dat al een tijdje in twijfel wordt getrokken. “We zien het als een zeer serieuze vraag - waarom hij wordt toegelaten, gezien alles wat we weten over zijn drugsgebruik. En anderen niet worden toegelaten”, klinkt het nog.

Als onderdeel van het bewijs voor de zaak wijzen de advocaten van de Heritage Foundation op andere beroemdheden, waaronder sterrenchef Nigella Lawson en muzikant Pete Doherty, die in het verleden geen visum kregen, of waarvan het proces werd vertraagd, vanwege drugsgebruik in het verleden.