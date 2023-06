Wendy Van Wanten en Frans open over belang van hun seksleven: “Een uur nadat ik hem had gekozen, was het al zover”

In het weekblad Primo vertellen Wendy Van Wanten en Frans Vancoppenolle uitgebreid over hun relatie, na de breuk van een paar jaar geleden. Allebei zeggen ze dat de fysieke aantrekking enorm sterk is. Wendy zegt: “Frans en ik zijn weer meer dan ooit sámen. Wat ik van bij het begin al merkte, toen ik hem gekozen heb: de fysieke aantrekkingskracht tussen ons is enorm groot. We zijn twee magneten die elkaar aantrekken (...) Ik heb dat ook nodig. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is in een relatie. Tenminste, toch in ónze relatie. Als we dan uit elkaar zijn, missen we elkaar.”

Wendy zegt dat ze direct toegaven aan die aantrekkingskracht: “Een uur nadat ik Frans in ‘Wie wordt de man van Wendy?’ had gekozen, was het al zover. Echt, hé. Frans liet er geen gras over groeien.”

Het koppel vertelt nog dat die aantrekking de breuk die er een paar jaar geleden was, weer dichtte. “We konden gewoon niet zonder elkaar in slaap vallen”, vertellen ze. Frans zegt: “Ik was op een appartementje gaan wonen, maar ik sliep daar niet goed. En Wendy sliep niet goed alleen in ons bed. (...) Ik hoorde in de talkshow van Gert Verhulst iemand zeggen dat seks totaal niet belangrijk is. Ik dacht: oei... Want bij ons is dat echt wel héél belangrijk.”

Wendy en Frans zijn 17 jaar samen maar niet getrouwd. Mogelijk doen ze dat eens in Venetië. “Maar goed, Frans en ik hebben in se geen trouwring nodig om ons te binden”, zegt Wendy. “Onze dochter Estelle bindt ons voor altijd.”