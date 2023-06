Yellow Tiger Britt Herbots ruilt Firenze voor topclub Scandicci

De receptie-hoekaanvalster speelde van 2015 tot 2017 voor Asterix, waarmee ze zich in 2016 en 2017 tot Belgisch kampioen kroonde. Daarna trok Herbots naar het Franse Mulhouse (2017-18), om vervolgens in Italië aan te treden voor Busto Arsizio (2018-20), Novara (2020-22) en Firenze (2022-23).

Alvorens aan de slag te gaan bij haar nieuwe team, speelt Herbots komende zomer nog het EK met de nationale ploeg. Dat EK vindt van 15 augustus tot 3 september plaats in Duitsland, Italië, Estland en België. De Yellow Tigers zullen het in de poulefase in Gent opnemen tegen Hongarije, Slovenië, Polen, Oekraïne en huidig wereldkampioen Servië.