Stuttgart verzekert zich van behoud in de Bundesliga

VfB Stuttgart, de nummer zestien van afgelopen seizoen in de Bundesliga, heeft zich maandagavond verzekerd van het behoud. In de terugmatch van de play-off won het met 1-3 van Hamburger SV. De nummer drie uit de tweede afdeling had de heenwedstrijd ook al met 3-0 verloren.

Op aangeven van Jean-Luc Dompé (ex-STVV, -Standard, -Eupen, -AAGent en -Zulte Waregem) opende Sonny Kittel (6.) vroeg de score voor de thuisploeg in het Volksparkstadion, waardoor de hoop op een ommekeer groeide. In de tweede helft drukte Enzo Millot (48., 64.) die hoop echter de kop in. In de blessuretijd legde Silas (90.+7) de eindstand vast.

Hamburg is dus veroordeeld tot nog een seizoen in de Tweede Bundesliga. Vorig jaar verloor de traditieclub de play-off tegen Hertha Berlijn.