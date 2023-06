Rolstoeltennisser Joachim Gérard wil opnieuw plezier vinden op Roland Garros: “Ik begin opnieuw, vooral mentaal”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 4) is klaar voor Roland Garros, waar hij dinsdag in de eerste ronde opent tegen de Fransman Frédéric Cattaneo (ITF 21), die een wildcard kreeg.

“Ik voel me vrij goed”, vertelde de 34-jarige Gérard, in 2020 verliezend finalist op het Parijse gravel. “In Royan heb ik recent de finale bereikt tegen de Argentijn Fernandez (6-3, 6-3 nederlaag, nvdr.). Er waren heel wat positieve punten. Ik ben blij hier op Roland Garros te zijn en ben klaar om er op los te slaan. Cattaneo is een speler met een wat lager niveau dan de anderen. Hij heeft niet echt wapens in zijn spel. Hij kan goed spelen, maar hij doet je geen pijn. Kortom, het is een gevaarlijke wedstrijd, want ik word verondersteld te winnen. Maar je moet altijd spelen.”

Joachim Gérard hoopt te schitteren aan de Porte d’Auteuil. Maar na de ontgoocheling op de Australian Open, waar hij in de eerste ronde strandde, wil hij niet te hard van stapel lopen.

“Ik begin opnieuw, vooral mentaal. Ik probeer meer te genieten op het veld en minder te focussen op het resultaat. En ik denk dat dat me vrijer kan doen spelen. Let wel, ik heb nog steeds ambities. Ik ben het nummer 4 van de wereld en natuurlijk wil ik zo ver mogelijk geraken en hier winnen. Maar als dat niet lukt, is dat niet erg. Het doel is om het plezier opnieuw te vinden. De laatste tijd was ik dat een beetje kwijt. Ik ga alles geven, zodat ik geen spijt heb wanneer ik de baan verlaat.”