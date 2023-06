Vogelbescherming Vlaanderen roept op om gronden te laten schrappen als jachtgebied

Driekwart van Vlaanderen is ingekleurd als jachtgebied, vaak zonder toestemming of medeweten van de eigenaar. Dat zegt Vogelbescherming Vlaanderen dinsdag in een persbericht rond de campagne Schiet in Actie. Daarmee roept de organisatie burgers en openbare besturen op om hun terreinen te laten schrappen als jachtgebied.

“Maar liefst 75 procent van Vlaanderen is jachtgebied”, aldus Vogelbescherming Vlaanderen. “Er mag bij ons niet alleen gejaagd worden in bossen, maar in theorie ook in dorpskernen, op sportvelden, openbare domeinen en bedrijventerreinen. Ook weilanden en privétuinen zijn vaak opgenomen in een jachtplan.”

Met de campagne Schiet in Actie wil de organisatie de aandacht vestigen op de kwestie. De campagne loopt al enkele jaren. De afgelopen vijf jachtseizoenen werd in totaal in Vlaanderen 6.680 hectare jachtgebied uitgekleurd, waarvan 1.028 in 2021-2022.

Schriftelijke toestemming

Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement Mieke Schauvliege dringt aan op een wetswijziging zodat jachtverenigingen alleen nog met schriftelijke toestemming van de eigenaars op hun grondgebied als jachtgebied kunnen bestempelen. Dat zorgt ook voor meer rechtszekerheid voor de jagersverenigingen.

“Heel wat gronden in Vlaanderen zijn ingekleurd als jachtgebied zonder dat de eigenaars op de hoogte zijn of hun toestemming gaven. Dat leidt tot absurde situaties. De ziekenhuizen van Kortrijk en Roeselare, maar ook privétuinen en bedrijventerreinen zijn ingekleurd als jachtgebied”, stelt Schauvliege naar aanleiding van Schiet in actie, een actie van de Vogelbescherming Vlaanderen voor correcte en transparante jachtplannen.

Om ergens te mogen jagen, moeten jagers en jagersverenigingen elk jaar een plan indienen van alle gronden waar zij jachtrecht op hebben. Dat jachtrecht is in handen van de grondeigenaar, maar de eigenaar kan jagersverenigingen het recht toekennen om te jagen. Talloze verkavelingen en bedrijventerreinen zijn zo nog steeds ingekleurd als jachtgebied. Net als bijvoorbeeld de ziekenhuizen van Kortrijk en Roeselare, terwijl dat al lang geen velden of weiden meer zijn.

Valsheid in geschrifte

Hoewel het Groen-parlementslid begrijpt dat het door de toenemende verharding voor jagersverenigingen steeds moeilijker wordt om een voldoende groot jachtgebied af te bakenen - een jachtgebied moet minstens 40 hectare groot zijn -”mag de toenemende verharding en versnippering jagers geen vrijgeleide geven om zich zomaar jachtrechten toe te eigenen. Een perceel inkleuren als jachtgebied zonder de uitdrukkelijk toestemming van de eigenaar, dat is valsheid in geschrifte.”

Eigenaars die op geopunt.be vaststellen dat hun grond ingekleurd is als jachtgebied, kunnen het perceel laten schrappen, maar Groen wil die logica omkeren. “Het is veel logischer om eigenaars om een schriftelijke toestemming te vragen als ze hun perceel willen opstellen voor jacht”, legt Schauvliege uit.

Het wetsvoorstel voorziet overgangsmaatregelen zodat jagersverenigingen voldoende tijd krijgen en ondersteuning bij het checken van het eigenaarschap van gronden.