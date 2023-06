Dam nabij Cherson die grote delen van Oekraïne van water voorziet opgeblazen

De grote Nova Kakhovka-dam in de door Rusland gecontroleerde delen van de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne is verwoest. Het gebied is daardoor overstroomd, dat meldt het Russische staatspersbureau TASS dinsdag.

Een tweede staatspersbureau RIA citeerde de in Moskou geïnstalleerde burgemeester van Nova Kakhovka. Die zei dat het bovenste deel van de dam was vernietigd door beschietingen. De burgemeester ontkende eerder dat de dam was opgeblazen. Uiteindelijk sprak hij toch over een “ernstige terroristische daad” . Reuters noch The Guardian konden de berichten onafhankelijk verifiëren.

Oekraïne spreekt van een aanval van Russische troepen. De dam zou volgens de Oekraïense strijdkrachten opgeblazen zijn door de Russen. De dam doorkruist de Dnipro en houdt een enorm waterreservoir tegen. De dam is 30 meter hoog en honderden meters breed. Water uit het stuwmeer voorziet het zuidelijk gelegen Krim-schiereiland - dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd - en de kerncentrale van Zaporizhzhia - Europa’s grootste - in het noorden van water. Het helpt ook de Kakhovka waterkrachtcentrale van stroom te voorzien.

Het verwoesten van de dam zou de aanhoudende energieproblemen van Oekraïne nog vergroten, nadat Rusland eerder dit jaar wekenlang het gemunt had op vitale infrastructuur. Het zou ook het kanalensysteem vernielen dat een groot deel van Zuid-Oekraïne irrigeert, inclusief de Krim.