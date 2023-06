Op hoofdschudden onthaald, maar Mario-film verraste vriend en vijand: “Echt een film die generaties verbindt”

Het is gebeurd.‘The super Mario bros. movie’, heeft‘Frozen’van de tweede plaats geduwd in de wereldranglijst van meest succesvolle animatiefilms ooit. De film bracht al 1,2 miljard op en is daarmee meest succesvolle van het jaar. Ook bij ons doet de film het zeer goed.

Toen begin dit jaar gespecialiseerde tijdschriften en sites hun ‘films waar we in 2023 naar uitkijken’-lijstjes publiceerden, kwamen Shazam! Fury of the gods, John Wick: Chapter 4, Air en Ant-Man and The Wasp: Quantumania steeds terug. Weinigen durfden The super Mario bros. movie in hun lijstje op te nemen. Daarvoor zat de herinnering aan de archislechte liveactionfilm met Bob Hoskins en John Leguizamo uit 1993 nog te diep. “Meteen doorspoelen”, was de meest geschreven kritiek op die filmadaptie van het loodgietercomputerspelletje dat in 1983 Nintendo superrijk maakte. Dat dertig jaar na die filmflop ongevraagd een Mario-animatiefilm in de zalen kwam, werd hoofdschuddend onthaald.

De verrassing was groot op het einde van het lanceringsweekend in begin april. Toen bleek dat de besnorde loodgieters in het verlengde paasweekend een box office van 377 miljoen dollar scoorden. De beste opening van een animatiefilm ooit. En de beste opening van 2023, waarin nochtans al Ant-Man and the Wasp: Quantumania in première was gegaan.

Het verhaal is simpel. Via een afvoerpijp in Brooklyn, New York komen Mario en zijn broer in een parallelle wereld terecht waar snoodaards prinses Peach willen kidnappen om dan over haar Mushroom-koninkrijk te kunnen heersen. Meteen na de filmpremière werden Twitter en Tiktok overspoeld met hashtags als supermariomovie en supermariobros,waarbij kijkers hun favoriete scènes naspeelden of zich kleedden als Mario. De hashtags haalden al meer dan vier miljard views.

Het succes hield aan na het openingsweekend. Vandaag grossierde de animatiefilm al meer dan 1,3 miljard dollar aan de kassa (zo’n 570 miljoen in de VS en 730 miljoen erbuiten) en is het meest succesvolle film van het jaar. The super Mario bros. movie bracht al bijna 4 miljoen meer dan Frozen, die daarmee zijn tweede plaats verliest in de ranglijst van meest succesvolle animatiefilm. Frozen 2 blijft wel onbedreigd op de eerste plaats.

Ook bij ons doet de film het zeer goed. Anny Schmit , managing director van Sony Pictures Releasing: “In België staat de film op de derde plaats in de lijst van meest succesvolle animatiefilms aller tijden (volgens Gross Box Office, de enige door de markt bijgehouden gegevens in België, red.), na Frozen 2 en Minions. Er gingen al 800.000 mensen kijken. Let wel: de film speelt nog steeds en zal zeer waarschijnlijk nog de ganse zomer in de bioscoopzalen blijven. Er is dus altijd een mogelijkheid dat hij tegen het einde van zijn carrière één of twee plaatsen opschuift in de top van animatiefilms.”

Ook dank aan de regen

Thierry Laermans van de Federatie voor Cinema’s in België (FCB) noemt de Mario’s Bros-film een aangename verrassing. “De verwachtingen waren niet superhoog gespannen. Maar toen de film er eenmaal was, bleek die bijzonder knap in elkaar te steken. Echt een film die generaties verbindt. Bijkomend geluk: de film kwam in de zalen op het moment dat het haast onafgebroken regende. Boven op die regen hadden we dan ook nog de bonus van de gespreide paasvakanties, waardoor we maximaal konden profiteren van dat slechte weer.”

Top 10 succesvolste animatiefilm

1/Frozen II (2019): 1,453 miljard dollar aan ticketverkoop.

2/The Super Mario Bros. Movie (2023): 1,288 miljard.

3/Frozen (2013): 1.284 miljard.

4/Incredibles 2 (2018): 1,245 miljard.

5/Minions (2015): 1,166 miljard.

6/Toy Story 4 (2019): 1,073 miljard.

7/Toy Story 3 (2010): 1,067 miljard.

8/Despicable Me 3 (2017): 1,034 miljard.

9/Finding Dory (2016): 1,029 miljard.

10/Zootopia (2016): 1,025 miljard.