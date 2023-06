Fietser op speedpedelec maait Noa (12) van de baan, kijkt achterom en rijdt gewoon door: “Waarom is hij niet gestopt?”

De 12-jarige Noa uit Moerbeke loopt school in Zelzate. Vorige week donderdag was ze met de fiets weer op weg naar huis toen ze aangereden werd door een passerende speedpedelec. Noa viel hard op haar gezicht en raakte gewond. De fietser keek nog achterom, maar reed toch gewoon door. Noa’s mama overweegt klacht in te dienen. “Al betwijfel ik of dat iets uithaalt”, zucht ze.

Noa (12) was donderdagnamiddag met de fiets op weg van haar middelbare school in Zelzate naar huis in Moerbeke, toen ze door een man op een speedpedelec van de baan werd gemaaid. Noa viel hard op de grond en liep bij haar val meerdere schaafwonden op haar benen en gezicht op. Er brak ook een stukje af van haar voorste tand.

“De man – Noa denkt dat hij rond de 50 zal geweest zijn – keek nog even achterom, maar is daarna gewoon doorgefietst. Noa heeft nochtans geroepen”, zucht haar mama Hailey. Zij was op het moment van de feiten thuis en kreeg een telefoontje van haar dochter. “Ze klonk eigenlijk vrij rustig”, vertelt Hailey. “Ik vroeg nog of ik haar moest komen halen, maar ze wou zelf nog naar huis fietsen. Eens thuis schrok ik wel, want haar verwondingen waren toch erger dan ik vermoedde.”

“Waarom niet gestopt?”

De fietsroute die Noa iedere dag van huis naar school en omgekeerd aflegt, is een populaire route die van Zelzate over Wachtebeke naar Moerbeke leidt. “Speedpedelecs zijn daar inderdaad toegestaan, maar die halen soms veertig kilometer per uur, wat ik toch gevaarlijk vind”, zegt haar mama. “Ik begrijp dat een ongeluk snel gebeurd is en ik zou die man ook niets kwalijk hebben genomen als hij was gestopt om te helpen. Maar dat gebeurde dus niet. Waarom is hij niet gestopt?”

Hailey ging met Noa reeds naar de tandarts om foto’s te maken van de afgebroken tand. Intussen moeten haar wonden goed verzorgd worden. “Onze huisarts heeft gezegd dat ze best diep zijn”, vertelt Hailey. “Ze was net na de val wel hard geschrokken, maar gelukkig heeft ze geen schrik opgedaan. Ze zal dus zonder problemen weer op de fiets kunnen springen.”

De mama van Noa twijfelt nog om klacht in te dienen bij de politie. “Dat zou dan een klacht tegen onbekenden moeten zijn”, zegt ze. “Zo’n procedure duurt ook lang en ik weet niet of het veel zou uithalen. Daar moeten we dus nog even over nadenken.”