Kim Clijsters wordt donderdag 40. Ik mag dan óók Kim Cl. heten, óók bijna 40 zijn en óók ooit eens getennist hebben; met topsport heb ik hoegenaamd niets. En toch is de nieuwe documentairereeks over de Kimback herkenbaar. Voor veel vrouwen van 35 plus, schat ik, die voelen hoe hun oude leven en hun oude ambities hen niet helemaal meer passen.