Veel internaten zien zich gedwongen zich aan te passen door mogelijke nieuwe regels: “Al is het met lange tanden”

“Stel de stemming uit.” Dat zal Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit) vandaag in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement vragen. Op de agenda staat een decreet om de werking van de internaten te moderniseren. De meest zichtbare maatregel is dat de internaten minstens 65 leerlingen moeten hebben, tegenover 30 nu.

“Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet alsof hij hierover uitgebreid heeft overlegd met de internaten zelf, maar tijdens een hoorzitting in het parlement is gebleken dat dit helemaal niet het geval is”, zegt Vandenberghe. “Daarom roep ik hem op om de stemming uit te stellen en opnieuw in overleg te gaan.”

Onrust

Zeker bij de kleinste van de bijna 150 internaten is de onrust inderdaad groot. Begin dit jaar stuurde Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat driekwart van de internaten vertegenwoordigt, al een bezorgde brief naar Weyts. Al heeft dat niet verhinderd dat het Vlaams Parlement vandaag het nieuwe decreet goedkeurt. Het ziet er niet naar uit dat de oproep van Vandenberghe vanuit de oppositie dat zal veranderen.

Omdat de nieuwe regels al op 1 september ingaan, zijn veel internaten zich nu volop aan het aanpassen. Zo hebben al een 20-tal kleine internaten van het katholiek onderwijs aangekondigd te fuseren, net om het minimum van 65 te halen. “Al is het met lange tanden”, zegt Vincent Debaere, voorzitter van het schoolbestuur Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge, dat drie internaten beheert. “We gaan onze drie internaten nu fuseren, samen goed voor 95 leerlingen. Een van de drie gebouwen zullen we op termijn ook sluiten om uit de kosten te komen.”

Voor Debaere is vooral de financiële impact van het decreet een probleem. In zijn geval zouden de werkingsmiddelen met veertig procent zakken, zegt hij. “Bovendien weet ik echt niet waar er door schaalvergroting nog efficiëntiewinsten te rapen zijn. De drie werken nu al samen, een fusie maakt geen verschil.”

Sluiting

Op dit moment heeft één internaat de sluiting aangekondigd, Sint-Martinus in Herk-de-Stad. De school liet vorige week in Het Belang van Limburg optekenen dat fusiegesprekken geen resultaat hadden opgeleverd. De school heeft 35 bedden en is dus te klein geworden. “Een fusie is enkel nuttig bij operationele winst”, aldus directeur Bert De Roo. En die winst is er door een eventuele fusie niet, terwijl de werkingsmiddelen dalen.

Minister Weyts laat weten dat het globale budget voor de internaten nochtans “aanzienlijk toeneemt”. Bovendien zijn er volgens de minister genoeg andere internaten die wél tevreden zijn met de modernisering.