SJOTCAST SPECIAL. Live vanop de Pro League Awards: “En nu hopen op een selectie van de Rode Duivels”

Het voetbalseizoen zit erop. En eindigen doen we met een spetterend gala: de Pro League Awards. Yanko maakte het mee vanop de eerste rij. Geniet van dit sfeerverslag.

Transfernieuws voor Sjotcast. Na het vertrek van Gert, Guillaume en Lars krijgt Yanko versterking van Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans. Koen wordt opgenomen in de vaste poule van watchers en zal dus regelmatig te horen zijn in de actua-afleveringen op maandag. Daarnaast zal hij Yanko vervangen als host wanneer nodig én aansluiten in specials, zoals de Sjotcast Late Night-afleveringen.

Beluister hier alle afleveringen van Sjotcast