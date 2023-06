Assistkoning en Speler van het Seizoen. In elke hand een trofee voor Mike Trésor. — © BELGA

Mike Trésor werd in Schaarbeek vergezeld door zijn makelaar en een Genkse delegatie met onder meer voorzitter Peter Croonen, coach Wouter Vrancken en CEO Erik Gerits. Die laatste stak zijn trots niet onder stoelen of banken. “Dit is een oververdiende bekroning voor Mike én voor onze club.”