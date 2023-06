Mike Trésor is door zijn collega-profvoetballers verkozen tot Speler van het Seizoen in de Jupiler Pro League. De assistenkoning van KRC Genk troefde in de verkiezing Union-sterkhouders Teddy Teuma en Victor Boniface af. “Dit is een bekroning van het fantastische seizoen dat ik en Genk hebben neergezet.”