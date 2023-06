BNXT play-offs: halve finale (heen): ZZ Leiden opent poort van finale in Charleroi

Charleroi bleef drie kwarts in het spoor van ZZ Leiden: 14-21, 33-39 (rust) en 52-56. Milan Samardzic en Rafael Lisboa waren de afwerkers bij de Spirous. In het slotkwart drukte de Nederlandse kampioen echter op het gaspedaal. ZZ Leiden zag Deion Hammond (23 punten) scoren en ook Maarten Bouwknecht en Roeland Schaftenaar en David Collins kwamen in de dubbele cijfers. De Nederlanders wonnen het slotkwart met 15-30 en drukten door naar een verdiende 67-86 overwinning. Woensdag is dus de return in Leiden. De Nederlanders fonkelen met één been in de BNXT finale. “Zij waren vandaag de betere ploeg. ZZ Leiden is een collectief sterke ploeg. Wij zijn vermoeid van negen matchen in 21 dagen. Ik ben fier op mijn jonge kerels en we gaan woensdag op zoek naar een goede partij,” aldus coach Sam Rotsaert van Charleroi.

Charleroi-ZZ Leiden 67-86

Kwarts: 14-21, 19-18, 19-27, 15-30

Charleroi : M. Samardzic 16, Schoepen 6, Makwa 0, Jackson 10, Kuta 6, Fogang 3, Libert 5, Adzh 0, V. Samardzic 0, Lisboa 13, Prepelic 2, Izaw Bolavi 6

ZZ Leiden: Collins 10, Hammond 23, Ververs 7, Van Bree 5, Rutherford 6, Bouwknecht 16, Van Den Elzen 3, Schaftenaar 12, Kruithof 0, Venskus 4