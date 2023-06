BASKETBAL: Jean-Marc Jaumin coacht volgend seizoen BNXT-club uit Zwolle

Drievoudig speler van het jaar Jean-Marc Jaumin kon ook terugkeren naar Oostende om er de jeugdschool, Oostende COREtec Basketball Academy, en de partnerploeg KBGO Basket@Sea (Top Division Two) te leiden. Hij geeft echter de voorkeur aan het coachen van een eerste ploeg in de BNXT League.

Nadat Jaumin zijn spelerscarrière in 2006 beëindigde met een landstitel bij Oostende, nam hij diverse functies bij de West-Vlamingen aan: coach-recruiter van de jeugdschool, assistent-coach van de eerste ploeg en uiteindelijk ook coach van de eerste ploeg van Oostende. Daaraan kwam eind november 2011 een eind.

De voorbije elf seizoenen was Jaumin aan de slag als coach in Nederland (Den Helder Kings en Heroes Den Bosch), Zwitserland (Lugano Tigers en Lions de Genève) en in ons land (Okapi Aalst en Brussels).

Gerrard Vinke, voorzitter van het bestuur, is enthousiast over de komst van Jaumin: ‘’We zijn heel blij dat Jean-Marc Jaumin als nieuwe coach aantreedt hier in Zwolle. Jean-Marc heeft al de nodige ervaring in de Nederlandse basketbalcompetitie. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met hem Landstede Hammers naar een hoger niveau kunnen tillen. We kijken uit naar een prettige samenwerking en een goed verloop van komend seizoen.”