Zonhovense camping Heidestrand is jachtgebied

Zonhoven

Tot zover het voetbal. Er mag in principe gejaagd worden op de begraafplaats in Hechtel-Eksel, een campingterrein in Zonhoven, of op het sportterrein bij u in de buurt. Niet enkel privéterreinen en tuinen staan vaak onterecht ingekleurd als jachtgebied, maar ook openbare ruimtes. En dat is absurd, vindt Vogelbescherming Vlaanderen. “Het kan toch niet dat op openbare plekken waar kinderen spelen of groepen samenkomen, gejaagd zou mogen worden,” zegt woordvoerder Niels Luyten. Hij roept de gemeentebesturen op om in actie te schieten en de gebieden uit te kleuren.