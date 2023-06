Hoe zou het nog zijn met voormalig wereldkampioen motorcross Joël Smets: “Soms vraag ik me af waar mijn sixpack naartoe is”

België. Zijn lintbebouwing. Zijn bieren. Zijn files. Zijn chocolade. En zijn motorcrossers. 52 wereldtitels verzamelden we, ver boven de rest van de wereld uit, en vijf daarvan staan achter de naam van Joël Smets. “Ik kan nog steeds bidden in het Latijn.”

Eerst als atleet en later als manager heeft Smets de wereld rondgezworven, maar zijn Kempische geboortegrond heeft hij nooit verlaten. Hij woont nog steeds in Dessel, een kilometer van zijn ouderlijk huis. “Hier in de bossen ben ik opgegroeid, als een hyperactief kind dat gek was van alle sporten. Hoe fysieker, hoe beter.”

Als tiener moest hij kiezen tussen sport en een veelbelovende schoolloopbaan. In het college van Mol hoorde hij bij de beteren van de klas in Latijn-wiskunde. “Ook op school wilde ik het maximum uit mezelf halen. Op korte tijd kon ik veel redelijk veel leerstof verwerken. En ja, ik kan nog steeds Latijn. (Hij ratelt prompt een Weesgegroetje in die taal af, nvdr). Wij kregen twee uur Latijn per dag, waarbij we telkens tien nieuwe woordjes moesten leren. Gelukkig hadden we een geweldige leerkracht.”

Ondanks dat schoolse succes lokte de sport nog meer. Al op zijn twaalfde nam Smets het besluit om atleet te worden. “Ik was geen Eden Hazard, maar had door mijn gedrevenheid allicht wel eerste klasse kunnen halen. Wielrennen kon ik eigenlijk ook best goed, net als BMX.”

Na drie jaar Latijn-wiskunde koos hij alsnog voor een opleiding A 2-elektromechanica. En een nieuwe sport doemde op. Met de centen van vakantiewerk en steun van een gulle nonkel had hij zich een motor aangeschaft. Smets gunde zichzelf drie jaar om in het motorcrossen resultaat te boeken. “Ik begon op het laagste niveau, maar ik maakte snel genoeg progressie om plan B – weer naar school – opzij te schuiven.”

Op zijn 22ste werd hij voltijds motorcrosser. De voorafgaande jaren combineerde hij een voltijdse job (en twaalf maanden legerdienst in Duitsland) met zijn sport. “Hoe heb ik dat in godsnaam kunnen volhouden? Ik werkte tot vrijdagavond. ’s Nachts reden we naar de wedstrijden. Zaterdag volgde de kwalificatie, zondag de race en dan nadien weer naar België. In de week kwam ik na mijn dagtaak thuis om 17u. Wat eten. En dan begon het. Tussen 18 en 19u sleutelen aan de moto. Tussen 19u en 20.30u fitness. Tussen 21u en 22u looptraining. Vervolgens: douchen, eten, slapen. En de dag nadien weer hetzelfde. Wereldkampioen worden was niet gemakkelijk, maar die vier jaren waren pas echt hels. (schouderophalend) Maar wie gedreven is, kan veel.”

Stefan Everts

Zo begon een leven dat ook nu nog in het teken staat van motorcross. In dienst van de Oostenrijkse motorenfabrikant KTM werkt Smets al zo’n tien jaar als begeleider/manager/coach van WK-rijders. Momenteel heeft hij twee Belgen, een Italiaan en een Spanjaard onder zijn hoede. De 22-jarige Jorge Prado geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel in de MXGP-klasse. Smets noemt zichzelf een athlete manager, die zijn kennis – van fysieke opbouw over de zorg voor het materiaal en de psychologische aanpak tot tactisch inzicht - gebruikt om een structuur rond de crossers te bouwen. “Zelf heb ik nooit zo iemand aan mijn zijde gehad. Met schade en schande heb ik veel geleerd. Ik neem ook veel organisatorische taken op mij en reis mee naar alle WK-manches over de hele wereld, waardoor dit echt wel een 24/7 job is.“

Met zijn naam, palmares en ervaring zou Smets ook in het commerciële circuit kunnen meedraaien, maar hij verkiest het topniveau. “Ik wil de adrenaline voelen als het starthek naar beneden gaat en meestrijden voor wereldtitels. Ik zie me niet snel tegen een rijke papa zeggen dat zijn zoon de nieuwe Stefan Everts is, terwijl die jongen amper rechtop kan blijven. De meeste van mijn atleten hebben onder mijn leiding het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Zijn loopbaan als atleet eindigde in 2006, waarna Smets voor de federatie begon te werken. Hij was bondscoach en bouwde een jeugdproject uit. Ook via pr-werk bij BMW behield hij de link met zijn sport. In 2009 nam hij samen met zijn vrouw Nancy in Dessel een taverne over. “Keigezellig, maar achter de toog ging ik geen Grote Prijzen winnen.” Al snel stapte hij toch weer over naar zijn oude milieu, eerst vier jaar als coach/manager bij het team van Sylvain Geboers, nadien bij zijn huidige werkgever KTM.

De voormalige Sportman van het Jaar (2000) is behoorlijk ongeschonden uit twintig jaar motorcross gekomen. Alleen beide knieën blijken gehavend. “Ik heb nochtans roofbouw op mijn lichaam gepleegd, maar ik kom leeftijdsgenoten tegen zonder dat sportieve verleden die ook al behoorlijk wat mankeren. Buiten die twee knieën ben ik redelijk geconserveerd. Ik ben een van de weinige crossers die voor de rest nergens mee sukkelt.”

Strak lijf

Toch voelt ook hij de tand des tijds knagen. Onlangs is hij overgeschakeld naar een elektrische mountainbike. “Voor een fiere vent als ik was dat niet gemakkelijk om te accepteren. Ik heb lang op het toppunt van mijn fysieke mogelijkheden gestaan, maar op mijn 54ste kan ik mijn atleten niet meer volgen tijdens de fietstrainingen. Een paar jaar geleden liet ik die jonge gasten op een BMX-parcours nog wel eens achter mij. Elke keer als ik met mijn mannen ga trainen en naast een moto sta, voel ik de goesting weer oplaaien. Ik zou graag die sensatie van een wedstrijd nog eens willen beleven. Zelfs al zou ik het kunnen, ik zou de dag nadien een wrak zou zijn. Dus is het al een jaar of vijf geleden dat ik nog op een echt circuit heb gereden.“

Smets moet ook accepteren dat de strijd tegen de weegschaal steeds moeilijker verloopt. “Als ik nu voor de spiegel sta, mijmer ik er wel eens over hoe chique mijn lijf vroeger wel was. Waar is in godsnaam mijn sixpack naartoe? Elke spier – van tenen tot nek - in mijn lichaam was ontwikkeld, zoals bij alle motorcrossers. Qua core stability moeten wij voor weinigen onderdoen. Zo’n machine in bedwang houden, is puur core stability. Misschien volg ik ooit nog wel eens een paar maanden lang een streng regime, zodat ik dat strakke lijf terugkrijg. Maar om meer te sporten, zou ik eerst twee nieuwe knieën moeten krijgen.”

Smets’ vijftigste verjaardag was een lastig moment. “Het besef dat je over de helft zit: vreselijk. En de kilo’s die blijven plakken, en de broeken die een maatje groter worden. Maar om nu echt fanatiek op mijn eten te letten: dat ook weer niet. Ik drink graag een glas wijn bij het eten, of een pintje als we ’s avonds na een lange dag met de ploeg in het hotel zitten. Maar een tiental kilo minder zou geen kwaad kunnen.“

Tom Boonen

Joël Smets hoorde in de jaren negentig bij de laatste gouden generatie motorcrossers van dit land. Met 52 wereldtitels, verdeeld over drie categorieën, domineert België met ruime voorsprong alle historische tabellen. Als nummer twee blijft Frankrijk steken op 22 exemplaren. Maar ondertussen dateert Belgisch meest recente wereldtitel al van 2008, toen Sven Breugelmans de 625cc won. Dat sportieve verval leidt tot een forse krimp in media-aandacht. “Elke generatie trok zich op aan de vorige, maar in België is er de jongste jaren een gat gevallen, wat media-aandacht kost. Toch gaat dat niet ten koste van de budgetten. Tim Gasjer (vijfvoudige wereldkampioen uit Slovenië, nvdr) is in onze sport een wereldvedette, maar bij het grote publiek is hij niet bekend. Hij verdient wel meer dan ik in mijn topjaren. In onze sport geldt: win on sunday, sell on monday. Onze budgetten hangen af van de verkoop.”

In 2000 werd Joël Smets wereldkampioen bij de 500cc. — © REUTERS

Anderhalf decennium hoorde Smets bij de internationale top van zijn sport, wat hem een financiële buffer bezorgde. “Ik heb goed van mijn sport kunnen leven. Ik bezit een eigen huisje, een tweede eigendom en wat spaarcenten. Klagen doe ik dus niet, maar net in de jaren negentig – mijn beste periode - zat de motorcross in een financieel dipje. Voorgangers als André Malherbe, Georges Jobé of Eric Geboers konden in de jaren tachtig profiteren van de Japanse merken, die heel zwaar investeerden in de motorcross. En ook nu verdienen de toppers weer een stuk beter. Dus neen, ondanks mijn vijf wereldtitels kon ik niet rentenieren als Tom Boonen, Max Verstappen of Thomas Pieters. Allicht heb ik tijdens mijn loopbaan financieel veel kansen laten liggen, omdat ik commercieel inzicht miste. (grijnst) Je kan natuurlijk niet alle talenten bezitten.”

Malaria

Verrassend veel van onze motorcrosslegendes overleden op jonge leeftijd en in tragische omstandigheden. André Malherbe geraakte verlamd na een ongeval in de Dakar van 1988 en stierf vorig jaar. Eric Geboers verdronk in 2018 op zijn 55ste toen hij zijn hond wilde redden. Gaston Rahier (57) en Georges Jobe (51) bezweken aan kanker. En Stefan Everts overleefde vijf jaar geleden slechts nipt een malaria-aanval. Hij moest wel onder meer acht tenen laten amputeren. “Je zou er verdorie schrik van krijgen. Al die superatleten, zo zwaar getroffen. Dan ik alleen maar mijn Latijn nog eens bovenhalen. Carpe diem. Pluk de dag.”

Ook Smets zelf ontsnapte twee keer aan het ergste, toen hij levensbedreigende infecties opliep. Omdat hij in 2004 kost wat kost zijn recordreeks van wedstrijden niet wilde onderbreken, kroop hij na een kruisbandoperatie veel te snel de motor op. “Tussen 1990 en 2003 had ik geen enkele Grand Prix gemist. Niemand deed beter. In de aanloop naar het seizoen 2004 scheurde ik op training mijn kruisband, maar ik negeerde die blessure. Door de aanhoudende pijn verloor ik te veel kilo’s en daalde mijn weerstand, wat me een bacteriële infectie bezorgde.”

Smets belandde met hoge koorts in het ziekenhuis van Herentals, waar ze de juiste remedie niet vonden. Met hoogoplopende koorts bracht een ambulance hem in zeven haasten naar het AZ in Leuven. Smets belandde een week lang op intensieve zorgen. “Ik kon zelfs niet meer bewegen en begon te hallucineren. Graaf joeng. In een volgende fase kan die bacterie hart of de longen bereiken. Dat is nipt vermeden bij mij.”

Een gelijkaardig malheur deed zich voor in 2013, na zijn carrière. Smets moest een operatie aan de knieën ondergaan, maar belandde door een nieuwe bacteriële infectie voor een maand in het ziekenhuis. “Zelfstandig drinken, meer kon ik niet. Daar lig ik dan, de stoere atleet. Dus qua medische ellende heb ik mijn portie wel gehad.”

Toen Mol, 6 april 1969 Vijfvoudig wereldkampioen motorcross