Paul Gheysens richt zich “met kwaad oog” naar burgemeester De Wever en familie Mintjens: “Het stadionprobleem móét worden opgelost”

Tijdens de huldiging van landskampioen Antwerp in het stadhuis op de Grote Markt nam clubvoorzitter Paul Gheysens het woord. Naast een dikke pluim voor zijn spelers en technische staf, wond de grote man van de Great Old zich ook op over het vastgelopen stadiondossier. “Het komt zeker niet van onze kant, dat we niet verder kunnen bouwen.”

Gheyens wil maar wat graag de uitbreiding van de Bosuil verderzetten, maar dan moet hij eerst tot een akkoord komen met de familie Mintjens, de eigenaar van de gronden. Tania Mintjens heeft een opstalrecht tot 2052, waarna een deel van de infrastructuur eigendom zou worden van haar. De onderhandelingen, voor zover die er al zijn, verlopen erg stroef.

“Het Mintjens-probleem heeft me al genoeg geld gekost. We hadden vorige match (tegen Union, red.) 40.000 tickets kunnen verkopen. We kunnen dubbel zoveel mensen van ons voetbal laten genieten, maar ze kunnen geen ticket kopen. We hebben geen plaats. Het is een ramp. Op deze manier is het compleet onmogelijk om te groeien. Compleet. Dat kun je niet volhouden. Hoe lang kan dat duren”, vroeg de voorzitter van RAFC zich af.

Tijdens zijn toespraak richtte hij “een kwaad oog” naar de burgemeester. En Bart De Wever trad hem ook bij: “Paul Geysens heeft gelijk. Dit stadiondossier moet nu opgelost geraken als je echt een hart hebt voor de club.”

Maar wat is dan het probleem? “Wij proberen braafjes te onderhandelen, maar ze rammelen met onze voeten. Iedereen weet dat het niet om mevrouw Mintjens gaat, maar om Vanderhoydonck (Francis Vanderhoydonck, financier en zaakwaarnemer voor Tania Mintjens, red.). En wij worden maar van links naar rechts gestuurd. Je kunt daar niet mee spreken. Ze (Tania Mintjens, red.) gaat zich nooit tonen aan ons. Ik heb die dame nog nooit gezien of gehoord. Ze wil niet.”

“Verdedigen voor Tribune 2”

Gheysens wond zich duidelijk op over het moeilijke dossier. “Ze hebben de grond gekocht voor zeshonderdduizend of een miljoen euro. Wat zou jij nu in hun plaats doen? Verkopen? Ja maar, je moet bereid zijn om te onderhandelen. Als we ooit een andere plek moeten gaan zoeken, dan is het omdat we die erfpacht niet krijgen. Op deze manier kan je niet verder groeien. Laat een topspeler komen kijken, die zal de nieuwe tribunes bewonderen. Maar kijkt hij naar Tribune 2, daarvoor moet je je al beginnen verdedigen”, besloot Gheysens, die bij VTM nog zei dat hij er over zes maanden wil uit zijn en dat een verhuizing anders onvermijdelijk wordt.

Beluister hier de volledige speech van de Antwerp-voorzitter: