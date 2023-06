Mathieu van der Poel investeert in langere trainingsperiodes: “Ik ben nog gretiger om weer te koersen, maar er is ook een risico”

Zijn laatste wapenfeit dateert al van 9 april, maar dat was er eentje om u tegen te zeggen. Na zijn glorieuze zege in Parijs-Roubaix, nam Mathieu van der Poel (28) eerst wat gas terug om daarna trainingsstages af te werken in Spanje en (momenteel) in het Franse La Plagne. “We kiezen bewust voor minder koersen en meer trainen om beter voorbereid aan de start te komen van onze doelen.”

Geen Ronde van Zwitserland: “Liever winnen dan in gruppetto zitten”

Zaterdag is het exact twee maanden en twee dagen geleden dat Mathieu van der Poel nog eens een rugnummer opspelde. Via sociale media zagen we hem de voorbije weken trainen, pronken als ambassadeur van Lamborghini, golfen en koffies maken. Zaterdag is het opnieuw tijd om te koersen. De aanloop van MVDP richting Tour verschilt van de meeste andere deelnemers. Hij opteert voor Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour. Een wijziging in de plannen, want initieel was Van der Poel in de Ronde van Zwitserland voorzien. “Ik hou gewoon meer van die koersen dan van zo’n Ronde van Zwitserland met twee tijdritten en veel klimwerk. Ik koers liever voor de zege in de Ronde van België dan in de gruppetto te zitten in Zwitserland. Ik was ook al een tijdje van huis, dus is het goed om weer eens in België te koersen. Het tweede deel van de zomer zal ik al genoeg van huis zijn met de Tour en het WK in Glasgow.” Op 25 juni start hij trouwens ook op het NK in Sittard.

Van der Poel wil ploegmaat Philipsen helpen als die een gooi naar het groen wil doen. — © BELGA

Minder koersen: “Beter voorbereiden op doelen”

Van der Poel zit vandaag nog maar aan dertien koersdagen. Dat zijn er minder dan de voorbije twee seizoenen. “We besloten om dit jaar meer te investeren in trainen”, zegt Van der Poel. “Dat houdt in dat ik minder aan wedstrijden toekom, maar dat ik beter voorbereid ben op mijn doelen. Ik ben nu heel hongerig om weer te koersen. Zolang het succesvol is, ben ik voorstander. Het is een beslissing die we samen met de ploeg namen. In een jaar als dit is het nog belangrijker om met een goede basis aan de start van de Tour te staan, nu het WK er vlak achter komt. Het maakt nu eenmaal deel uit van het moderne wielrennen om meer op die trainingen te focussen. Het enige nadeel is natuurlijk dat als je je zo lang voorbereidt op een bepaalde wedstrijd en je daar ten val komt, dan is het voor niets geweest, maar ook dat risico hoort er tegenwoordig bij.”

Geen groene ambities: “Alleen met Philipsen”

Nadat hij in 2021 een rit won en vijf dagen het geel droeg in de Tour, eindigde die van vorig jaar met een sof. MVDP stapte er toen in de elfde rit ontredderd uit. Dit jaar zet hij zijn zinnen op nieuw ritsucces. “Daar ga ik een gooi naar doen. Daarnaast wil ik zo vlot mogelijk Parijs proberen halen omdat het WK in Glasgow er daarna al snel aankomt. De eerste ritten in het Baskenland zijn al meteen zwaar. Ik zal er in topvorm moeten zijn, want ik verwacht daar ook al de betere klimmers. Zij zullen hun zinnen ook op het geel gezet hebben en dat zal het voor de klassieke renners moeilijker maken. Ik ga het wel proberen.” Groen staat niet op het verlanglijstje van Van der Poel. “Neen, als we daarvoor gaan, dan zal het met Jasper (Philipsen red.) zijn en ik zal hem met veel plezier een handje helpen.” Tijdens het tweede weekend van de Tour passeert de Tourcaravaan de streek van de grootouders van MVDP, met een aankomst in Limoges en de start in Saint-Léonard-de-Noblat, waar zijn betreurde grootvader Raymond Poulidor woonde. “Het wordt speciaal om in die regio te koersen. Als kind heb ik er nog getraind. De rit naar de Puy de Dôme winnen lijkt me niet realistisch, maar ik ga er wel van proberen te genieten.”

Na zijn pijnlijke tuimeling op de Spelen in Tokio, wil Van der Poel volgend jaar in Parijs een nieuwe gooi doen naar Olympische roem. — © BELGAIMAGE

Deelname aan WK mountainbike: “Noodzakelijk voor Parijs”

Van der Poel onthulde dat hij op 12 augustus deelneemt aan het WK mountainbike in Glasgow. Zes dagen na de wegrit combineert hij beide disciplines in één week tijd en dat met een duidelijk doel: een ticket voor de Spelen in Parijs zien te bemachtigen. Alleen de 19 eerste landen op de UCI-ranking in het mountainbike zijn zeker van minstens één plekje op de Spelen. Nederland staat momenteel pas 28ste op de ranglijst. “We nemen een gokje. Ik zal geen enkele keer op mijn mountainbike hebben kunnen trainen, maar we gaan kijken wat er zonder druk mogelijk is. Ik zal er toch zijn en misschien gebeurt er iets leuks. Mijn vorm zal zeker nog goed zijn. Het zal niet makkelijk zijn om op de Olympische Spelen te raken, daarom dat we het er in Glasgow op wagen. Of ik later deze zomer nog andere mountainbikewedstrijden ga rijden, dat hebben we al bekeken, maar er is nog geen knoop doorgehakt.”