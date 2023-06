VIDEO: Alderweireld geëmotioneerd in stadhuis, ook woorden Bart De Wever raken hem, burgemeester geeft Pritt cadeau

Toby Alderweireld beleeft een sprookje dat straks 24 uur aan de gang is. De emotionele momenten volgen elkaar in sneltreinvaart op voor de Rode Duivel die zijn hart verpand heeft aan Antwerpen. De ontvangst in het stadhuis, dichtbij de Kathedraal, maakten flink wat emoties los, net als de speech van burgemeester Bart De Wever en het moment dat hij speechte op het balkon. De Wever had overigens een origineel cadeau mee: twee Pritt-sticks om de kapotte trofee te lijmen...

“Ik voel me enorm vereerd om hier te staan, dichtbij de kathedraal”, aldus Toby Alderweireld. “Het is zeer emotioneel, deze plek is speciaal voor mij. Dichtbij de Kathedraal ben ik getrouwd, mijn kinderen zijn er gedoopt. Dit is meer dan een sprookje. Ik word steeds emotioneler: het is een grote droom die uitkomt.”