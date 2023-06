Ook voormalig vicepresident Mike Pence is kandidaat voor Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024

Voormalig vicepresident Mike Pence is kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Maandag diende hij het officiële papierwerk om zich kandidaat te stellen in, woensdag zal hij zijn kandidatuur formeel aankondigen in Iowa.

Pence (63) was van 2017 tot 2021 vicepresident van Donald Trump. In de strijd om de Republikeinse nominatie zal Pence onder andere zijn vroegere baas moeten aftroeven. De twee waren lange tijd trouwe bondgenoten, maar Pence haalde zich de woede van Trump op de hals door de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 2020 te bevestigen. Trump legde zich niet neer bij die nederlaag: hij spande verschillende rechtszaken aan, en bleef beweren dat er verkiezingsfraude had plaatsgevonden. Pence nam daarop geleidelijk steeds meer afstand van de ex-president.

Trump ligt momenteel fors op kop in de peilingen voor de Republikeinse voorverkiezingen. Uit peilingen blijkt dat ruim de helft van de Republikeinse kiezers momenteel wil dat de ex-president hun kandidaat wordt, terwijl slechts een paar procent de voorkeur geeft aan Pence. In totaal stelde al een tiental Republikeinen zich kandidaat. Ook gouverneur Ron DeSantis van Florida (22,4 procent) en voormalig ambassadrice bij de VN Nikki Haley (4,4 procent) doen het voorlopig beter dan Pence in de peilingen.