Scheidsrechterbaas legt uit waarom Genk geen strafschop kreeg in kampioenenmatch tegen Antwerp: “Geen goedkope penalty’s”

Het gaat om een fase waarbij Antwerp-speler Avila die zijn voet laat hangen en Paintsil neergaat. “Een strafschop had gekund als de ref op het veld dat had beslist”, aldus Layec. “Ik denk dat er contact is, maar de scheidsrechter heeft geoordeeld dat de verdediger zijn voet heeft gezet om de bal te blokkeren. De aanvaller valt iets te makkelijk. Het is een beslissing in de grijze zone en daarover mag de ref beslissen. We zijn bij de scheidsrechters lang geweest, ook tijdens de play-offs, en ik heb hen gezegd dat de strafschoppen onbetwistbaar moesten zijn voor de VAR. We wilden duidelijke gevallen en geen goedkope penalty’s.”