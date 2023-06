Uitslaande brand aan Bospoort in Maaseik

© Jos Thomassen

Maandag even voor vijf uur brak de brand uit in een appartement op de rotonde van de Acht Meilaan in het centrum van Maaseik. “Het dakappartement is totaal vernield”, zegt luitenant Ronny Houben van brandweer Maaseik.

Het dakappartement is totaal vernield door de brand.

“Vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken. Enkel de slaapkamer is nog intact. Het flatgebouw bestaat uit vier appartementen”, zegt eigenares Rachel.

“Ik werd verwittigd van de brand en ik heb de deur geopend voor de politie. Wij moeten nu kijken hoe het verder moet”, aldus de eigenares.

De Acht Meilaan werd vanaf de rotonde richting Bree afgesloten voor het verkeer. De brandweer van Maasmechelen moest komen ondersteunen. “Omdat we bij een brand altijd twee pompwagens moeten hebben”, aldus Ronny Houben van de brandweer van Maaseik. Ook in het naastgelegen pand was er rookhinder. De brandweer verluchtte het verzekeringskantoor nadat de dakpannen van het getroffen gebouw naar beneden werden gehaald.

