Italiaanse honden verzamelen in Tongers Pliniuspark

Het voorbije weekend organiseerde de Belgian Cane Corso Club onder een stralende zon de zesde editie van haar tweedaags evenement Belgian Cane Corso days in het Pliniuspark Tongeren. Het event stond volledig in het teken van het Italiaanse hondenras Cane Corso Italiano.

Hondententoonstellingen, demonstraties gehoorzaamheid en africhting, advies over training en opvoeding, maar ook animatie voor jong en oud en veel sfeer: net zoals afgelopen jaren bood het programma voor ieder wat wils. “Met tal van bezoekers en ruim 100 deelnemers uit België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Denemarken, Italië en Servië, kijken we terug op een geslaagde editie”, zegt voorzitter en oprichter Katja Chtuka, die sinds 2017 zelf in Italië woont ,maar geboren en getogen is in Tongeren.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in Wetteren, maar net als vorig jaar weken ze voor dit evenement uit naar Tongeren. Een uitstekende locatie gezien het Romeinse verleden van de stad én van de Cane Corso, die van oorsprong een Romeinse strijdhond is. Kers op de taart was het bezoek van de 'Oude Belgen' op zondagnamiddag, die in tenue en met een knipoog naar het verleden zorgden voor een mooie afsluiter van het evenement.

Het merendeel van de opbrengst van de Belgian Cane Corso days zal geschonken worden aan het onderzoek naar kanker bij honden. “Onze dank gaat uit naar allen die afgelopen weekend hun steentje hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken”, aldus de voorzitter. “In het bijzonder de vele sponsors van tombolaprijzen en onze vrijwilligers die keer op keer bereid zijn de schouders onder dit evenement te zetten. Ook zijn we de stad Tongeren dankbaar dat we ook dit jaar gebruik mochten maken van Pliniuspark.”