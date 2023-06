Kinderen gaan op zoek naar schat van de Bokkenrijders tijdens Kiwanis Kids Day

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van clubs en leden die zich inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare kinderen. Zaterdag bundelden de Limburgse Kiwanisclubs, van Maaseik tot Lummen en van Borgloon tot Pelt, de krachten voor een fijne dag voor kinderen.

Thema dit jaar was ‘op zoek naar de schat van de Bokkenrijders’. "Zoals we weten, ging de bevolking van Limburg in de tweede helft van de 18de eeuw gebukt onder armoede en honger. Een groep mensen, die de Bokkenrijders genoemd werden, vochten tegen dit onrecht en gingen stelen bij de rijken, de kerken en kloosters. De buit werd verdeeld onder de armen."

Zaterdagochtend kwamen 68 kinderen uit verschillende Limburgse instellingen en centra met hun begeleiders naar Kiewit om mee naar 'de schat van de Bokkenrijders' te zoeken. Om 10 uur werden de kinderen opgewacht door de Kiwanis-leden en in groepjes begeleid naar verschillende workshops. In deze workshops knutselden ze een gepaste outfit in elkaar. Na de lunch gingen ze met Selle op zoek naar de schat. En die vonden ze in een mum van tijd. Terug in het basiskamp verdeelde Selle de schat onder de aanwezige kinderen en startte een groot feest met als afsluiter een geweldige kinderdisco.