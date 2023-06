317 Hamse kinderen trekken naar Toverland

Tijdens het eerste weekend van mei trok het Hamse jeugdwerk met zes bussen naar Toverland. De Grote Jeugdraaduitstap is een jaarlijks initiatief voor alle kinderen en jongeren uit Ham in samenwerking met de Hamse Jeugdraad.

Ook niet-leden mogen mee op deze uitstap. Zo wordt er elk jaar in samenwerking met de Hamse jeugdverenigingen, team jeugdraad en de jeugddienst een pretpark bezocht aan zeer democratische prijs. "Met een leger van 317 kinderen, jongeren en leiding beleefden we een zonnige topdag in Toverland", klinkt het. "Bij het maken van de groepsfoto net voor het vertrek begon het te regenen, maar dat kon de pret niet deren. Nog een grote dankjewel aan de leiding van Scouts Genendijk, Chiro Oostham, KLJ Oostham en Chiro Genebos."

Foto's: www.jeugdraadham.be, www.facebook.com/JEUGDDIENSTHAM, www.instagram.com/jeugdraadham of www.instagram.com/jeugddienstham