SK Beveren neemt afscheid van sportief directeur Condom, Tom Van den Abbeele neemt over

Condom was sinds januari 2022 actief bij de Belgische tweedeklasser. Nog geen twee maanden later nam de Catalaan, tot het einde van het seizoen, de taak van hoofdcoach over na het ontslag van Marc Schneider. Na de komst van Wim De Decker begin dit seizoen werd Condom opnieuw fulltime sportief directeur. Eerder was hij in ons land ook al actief bij Seraing, Eupen en Roeselare.

“SKB wenst Jordi te bedanken voor zijn werk en zijn inzet, ook op moeilijke momenten”, klinkt het bij SK Beveren in een communiqué. “Zo aanvaardde hij onder meer de taak als T1 wanneer de club hem dat vroeg. We wensen Jordi nog veel succes toe bij zijn toekomstige projecten.”

Als vervanger voor Condom koos Beveren voor de 44-jarige Tom Van den Abbeele. Hij komt over van Virton, dat dit seizoen degradeerde uit de Challenger Pro League. In een verder verleden was Van den Abbeele actief als hoofd van de jeugdscouting bij KAA Gent en Club Brugge. Hij beschikt ook over ervaring In het buitenland als (jeugd-)scout voor onder meer Chelsea en Norwich.

Eerder op de dag kondigde Beveren ook al het vertrek van speler Aleksandar Vukotic aan. De 27-jarige Serviër speelde vijf seizoenen voor SKB.

SK Beveren greep dit seizoen net naast de promotie naar de Jupiler Pro League. De ploeg strandde op de tweede plaats, op één punt van kampioen RWDM.