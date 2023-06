Jullie Moment van het Seizoen: doelpunt van Thibo Somers in de 16de minuut één jaar na overlijden Miguel Van Damme

Soms lijkt het alsof dingen voorbestemd zijn. Uitgerekend op de eerste verjaardag van het overlijden van Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme scoorde Thibo Somers een doelpunt in de zestiende minuut, de minuut die de Cercle-supporters sindsdien hebben opgedragen aan hun graag geziene ex-speler. Het is jullie pakkende moment van het seizoen.

Miguel Van Damme overleed op 29 maart 2022 aan leukemie, een ziekte waar hij jarenlang moedig mee omging. Er waren voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk op 1 april 2023 sowieso eerbetuigingen en herdenkingen voorzien voor Miguel Van Damme als herdenking.

Zo had Thibo Somers het plan om in de zestiende minuut aan de bal te zijn om hem op te pakken en te applaudisseren, maar het werd nog pakkender en mooier: Somers scoorde zowaar in minuut 16, naar het rugnummer van Van Damme.

Opmerkelijk: een jaar eerder had Somers ook al twee keer gescoord in de wedstrijd ter ere van de doelman die overleed aan leukemie.