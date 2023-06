Onze tv-tips: een steengoed acteur, een verbindingsofficier en een seriemoordenaar

The Steeltown Murders: Hunting a Serial Killer

BBC One, di, 22u

In 1973 schokten de gruwelijke moorden op drie tienermeisjes in de Britse staalstad Port Talbot de gemeenschap. Er werd een klopjacht gelanceerd, maar de moorden bleven decennialang onopgelost. Met interviews van rechercheurs en gesprekken met vrienden en familie van de meisjes, ontdekken we in deze documentaire hoe na 30 jaar de eerste seriemoordenaar van Wales werd ontmaskerd.

Le Flic de Belleville

VTM 3, di, 22.25u

Omar Sy kennen we vooral van de Netflix-reeks Lupin, maar in deze Franse actiecomedy kruipt hij in de huid van de Franse agent Sebastian ‘Baaba’ Bouchard. Die ziet voor zijn ogen zijn jeugdvriend, die als verbindingsofficier werkte, vermoord worden. Baaba moet diens plaats innemen om de moordenaar te vinden. Een verhaal dat je nooit serieus moet nemen, maar wel vermakelijk is.

Close up: Michael Douglas - De Verloren Zoon

NPO2, di, 22.40u

Een mooi portret over een van de grootste namen uit Hollywood. Michael Douglas vertelt over zijn leven en werk, bekeken vanuit de complexe relatie die hij had met zijn vader, Hollywoodgigant Kirk Douglas. Uiteindelijk bewees Michael, de ster van Wall Street, Fatal Attraction en Basic Instinct, dat hij op zijn eigen manier net zo succesvol was als zijn vader. (tove)