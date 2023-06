Titel levert Antwerp al zeker kleine negen miljoen euro op

Kassa-kassa. Aan de Belgische titel is ook een mooie financiële extra verbonden voor Antwerp. Zoals geweten is The Great Old nog niet zeker van de vetpotten van de Champions League, die al snel goed zijn voor minstens twintig miljoen euro extra op de rekening. Maar zelfs als het de play-offronde die het nu eerst nog moet spelen, niet overleeft, ziet het zich verzekerd van een extra bonus.