Dragen tienermeisjes vandaag echt allemaal hetzelfde of lijkt dat alleen zo? “Soms durven jongens hen niet meer aanspreken”

Tienermeisjes lopen er anno 2023 allemaal hetzelfde bij. In hun kleerkast? Hoofdzakelijk bleke jeansbroeken met lage taille en losse fit, korte tops in een effen kleur en hoodies. Hun lokken blijven trouw aan de middenscheiding. Hoe komt het dat er maar één look lijkt te bestaan voor jonge meisjes? En wat leert het verleden ons over trends tijdens de tienerjaren?