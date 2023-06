Minstens dertig doden in Nigeriaanse dorpen door gewapende schutters

Bij gewapende aanvallen op enkele dorpen in het West-Afrikaanse land Nigeria zijn minstens dertig mensen om te leven gekomen. De Nigeriaanse politie laat maandag weten dat schutters zaterdag zes dorpen in de staat Sokoto zijn binnengevallen en er leden van burgerwachten hebben aangevallen en gedood.

De burgerwachten worden ingezet om de dorpen te bewaken. De aanvallers kwamen op motorfietsen en zouden bandieten zijn die behoren tot de etnische groep Fulani, van wie bekend is dat ze moorden en ontvoeringen plegen in Noordwest- en Centraal-Nigeria. Vorige week zouden vermoedelijke bandieten 25 mensen hebben gedood in de staat Benue in het centrum van Nigeria.

In Nigeria escaleert door de klimaatverandering al jaren een conflict tussen de traditionele nomadische Fulani-herders en de lokale boeren. Nu de weidegronden in het noorden van Nigeria opdrogen, zoeken Fulani steeds meer naar voedsel voor hun vee in centraal en zuidelijk Nigeria. Ze gebruiken wapens om lokale boeren met geweld te verdrijven.

De ex-president van Nigeria, Muhammadu Buhari, die tot een week geleden in functie was, wordt er vaak van beschuldigd niet genoeg te hebben gedaan om het geweld te stoppen. Zijn opvolger, Bola Tinubu, staat nu onder druk om de veiligheidssituatie te verbeteren.