Deugddoende zege voor Julian Alaphilippe in de Dauphiné: “Dit is een opluchting, de laatste maanden duurden lang”

Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) heeft de tweede etappe gewonnen van het Critérium du Dauphiné, met aankomst in La Chaise-Dieu. Een deugddoende zege voor de Fransman na een seizoen vol pech en teleurstellingen. Onze landgenoot Victor Campenaerts, die zijn rentree maakt na een zware val in het voorjaar, reed het grootste deel van de etappe voorop, maar moest zich tevredenstellen met de prijs voor de strijdlust.

Net zoals de eerste etappe van deze Dauphiné speelde ook de tweede etappe zich af op een geaccidenteerd parcours. De dappere poging van Rune Herregodts een dag eerder - de Belg strandde vanuit de vroege vlucht op 25 meter van de aankomst - inspireerde heel wat renners om zich in de vlucht van de dag te proberen knokken.

Na een spervuur van aanvallen vormde zich uiteindelijk een groep van zeven renners. Victor Campenaerts was de Belgische vertegenwoordiger van dienst, Nans Peters, Pierre Latour, Andrea Piccolo, Kenny Elissonde, Jonas Gregaard en drager van de bergtrui Donovan Grondin waren de zes andere avonturiers. Campenaerts vertelde voorafgaand aan de Dauphiné dat na zijn lange revalidatie uitrijden zijn enige doel was, maar de vorm lijkt dus sneller dan gehoopt de goede richting in te gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al vroeg in de etappe werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Onze landgenoot Steff Cras, Romain Combaud en Steven Kruijswijk waren de grootste slachtoffers en moesten de strijd staken. Moet Jumbo-Visma nu al haar Tourselectie omgooien? Minder dan een maand voor de Tour de France duimen ze bij de Nederlandse formatie dat de schade meevalt bij Kruijswijk.

Dan volgde toch ook een beetje goed nieuws voor Jumbo-Visma. Soudal Quick-Step kwam een handje toesteken in de achtervolging, waardoor de vluchters op honderd kilometer van de aankomst nog maar een minuut voorsprong hadden. Deze keer gaan we het niet op de laatste 25 meter laten aankomen, moeten ze gedacht hebben in het peloton. Het kopwerk van Soudal Quick-Step deed hier en daar wel de wenkbrauwen fronsen. Gisteren nam de ploeg van Patrick Lefevere ook al veel initiatief, met slechts een zevende plaats voor Andrea Bagioli als resultaat. Aasde Bagioli op revanche of voelde Julian Alaphilippe het kriebelen?

Christophe Laporte in de gele trui. — © AFP

Lange tijd gebeurde er weinig noemenswaardig, maar bergkoning Grondin zorgde dan toch voor wat animo. De Fransman zat ondertussen al terug in het peloton nadat hij zijn medevluchters had moeten laten gaan. Op een oplopende strook stopte Grondin plots met trappen: krampen! Zijn been losschudden vanop de fiets bracht geen soelaas en dus was de enige oplossing afstappen en gaan liggen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op dertig kilometer van de aankomst zat het peloton de vluchters op de hielen en dat was het signaal voor Campenaerts om nog eens te versnellen. Vocsnor kreeg Elissonde mee en samen liepen ze weer veertig seconden uit. Zou het? Het antwoord was nee, want op de Côté des Guetes (1 kilometer aan acht procent) ging ook in het peloton het tempo de hoogte in.

Ondanks het lastige parcours trok nog een omvangrijk peloton richting de laatste kilometers, die lichtjes opliepen. De mannen van Jumbo-Visma en in het bijzonder Jonas Vingegaard zorgden voor de perfecte inleiding voor Laporte, maar de Fransman liet zich verrassen. Alaphilippe timede zijn eindschot perfect en pakte zo de zege, die ongetwijfeld enorm veel deugd doet voor de getergde renner van Soudal Quick-Step. En zo kregen we meteen een antwoord op de vraag waarom de Belgische formatie een hele dag op kop had gereden.

Alaphilippe: “Het plan was eigenlijk om met Vernon te sprinten”

“Het was een moeilijke overwinning om te behalen”, zo opent Alaphilippe het flashinterview. “Maar het doet deugd, want de laatste maanden duurden lang. Ik ben geduldig gebleven en hard blijven werken om terug voor de overwinning te kunnen gaan. Deze overwinning is een grote opluchting.”

En ook een verrassing. “Ik heb mezelf verrast, want we waren vertrokken met het plan om met Ethan Vernon te sprinten. Als het te zwaar zou zijn voor hem, hadden we altijd nog Florian Sénéchal of Andrea Bagioli. Of ik, want ik heb ook een goede sprint, ook al was het al lang geleden dat ik me in zo’n situatie bevond. Ethan ontplofte, Florian vertelde me dat hij à bloc zat en Andrea heb ik niet gezien. En ik had goede benen. Ik heb mijn inspanning op het juiste moment ingezet.”

“Ik had op voorhand al gezegd dat ik super blij zou zijn met etappewinst in deze Dauphiné. En het is op de tweede dag al gelukt. Ik kan de rest van de week iets meer ontspannen rondrijden. Maar ik ga wel elke dag het maximum geven, want ik ben gemotiveerd. Wat er ook gebeurt, ik zal blij zijn met deze week”, aldus Alaphilippe.