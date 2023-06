Winnaars vierde editie Lens op de Mens gehuldigd onder stralend zonnetje

Pelt

In de Zinnezaal van Palethe opende zondag de fototentoonstelling Lens op de Mens 2023 onder ruime publieke belangstelling. Het is de vierde editie van dit tweejaarlijkse fotofeest. Burgemeester Dennis Fransen, voorzitter van Lens op de Mens Carine Vangervenen juryvoorzitter Johan Brouwers verzorgden het officiële gedeelte. De winnende fotografen werden gelauwerd en kregen hun prijzen overhandigd. De fototentoonstelling is grotendeels in openlucht en dat maakte het bij de opening en zomerse temperatuur erg aangenaam. Bij de amateurfotografen hangt ook werk van HBVL-correspondent Geert Van Baelen. (path)

De expo en loopt tot 1 oktober. Alle info: www.fotofestivalpelt.be