Sabrina wint fotozoektocht Laguna Divers

Pelt

In Dommelslag werd de wandel-fotozoektocht van duikclub Laguna Divers afgerond met de prijsuitreiking. Dat gebeurde met een loting onder de winnaars van de fotozoektocht van de Laguna Divers, een ‘Padi’ duikclub uit Pelt. Uit alle juiste inzendingen werden door een onschuldige hand tien winnaars geloot. Zij kregen een uitnodiging om in de cafetaria van zwembad Dommelslag een prijs af te halen. Sabrina Hoeben uit Pelt was de gelukkige die met de hoofdprijs - een espressoapparaat naar - huis ging. Alle deelnemers krijgen als extraatje een gratis privé duikinitiatie aangeboden. (path)

Alle info over duikclub Laguna Divers: www.lagunadivers.be