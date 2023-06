Vier doden bij vliegtuigcrash nabij Washington D.C., Capitool “kortstondig in hoogste staat van paraatheid gebracht”

De vier inzittenden bevonden zich aan boord van een Cessna 560 Citation V-privéjet. Dat vliegtuig was vanuit Elizabethton in de staat Tennessee vertrokken naar Long Island in de staat New York. Nadat het over Long Island was gevlogen keerde het vliegtuig echter terug over Washington D.C. en de staat Virginia.

De piloot gaf geen respons op vragen van luchtverkeersleiders, waarop twee straaljagers werden ingezet om poolshoogte te nemen. Die twee straaljagers zorgden voor een enorme supersonische knal boven de hoofdstad, en bijgevolg voor heel wat speculatie op sociale media. Het Capitool en aangrenzende gebouwen werden ook “kortstondig in de hoogste staat van paraatheid gebracht, totdat het vliegtuig het gebied verliet”, aldus de politie.

Het vliegtuig stortte kort nadien neer in een bergachtige regio in het zuidoosten van de staat Virginia, ongeveer 270 kilometer van Washington D.C.. “Geen enkele overlevende werd aangetroffen”, klinkt het bij de hulpdiensten. De eigenaar van het bedrijf waarop het vliegtuig was geregistreerd, John Rumpel, liet zondagavond weten dat zijn hele familie aan boord was – meer bepaald zijn dochter, een kleinkind, en de oppas.