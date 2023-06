Tweedaagse antiekmarkt met platenbeurs in Tongeren

Tongeren

Het voorbije weekend was er een tweedaagse antiek- en brocantemarkt met nocturne. Er waren 200 standhouders present. “Alle hotels in en rond Tongeren waren al sinds maart volzet. Meerdere standhouders hebben in hun auto of bestelwagen overnacht”, wist Natascha Verjans, verantwoordelijke voor de markt. Op de parking naast de Eburonenhal was er een platenbeurs met 10 standhouders. “Dit initiatief is er gekomen op vraag van de trouwe standhouders. Ze willen een extra beleving om de grootste antiekmarkt van de Benelux nog aantrekkelijker te maken. Met een platenbeurs spelen we in op de revival van vinylplaten”, vertelde economieschepen Krijn Henrotte. diro