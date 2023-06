Basisschool Pallieter brengt heel wat talent op de toneelplanken

Pelt

In de speciale basisschool Pallieter huist heel wat creatief talent. Met Grosso Modo brachten de leerlingen een theaterstuk op de planken in de schouwburg van Dommelhof. Pallieter was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. “Na enkele grote voorstellingen in het verleden stonden we er weer met een 50-koppige cast van leerkrachten en leerlingen”, zegt directeur Noëlla Schildermans. “De school mag dit jaar ook 60 kaarsjes uitblazen, wat dit optreden nog feestelijker maakt.”

“Voor de kinderen was de voorbereiding zeker intensief, maar al spelend, dansend en zingend leerden ze ook veel vaardigheden”, aldus de directeur. “Zo leerden ze zich concentreren, expressie tonen, in interactie gaan met andere kinderen en volwassenen, elkaar helpen… Kortom het theater is een leerschool op zich.”

En het resultaat mocht gezien worden. Grosso modo vertelt het verhaal van Florentina en Alfonso die een groot spektakel op het getouw willen zetten. Alleen wil Alonso alleen mensen in de hoofdrol en Florentina adoreert katten. Dat zorgt voor de nodige spanningen, maar loopt gelukkig wel goed af. “Veel mime, humor en een speciaal Italiaans taaltje maken er een ontroerend en entertainend spektakel van.” (gvb)