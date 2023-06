Ook geen kwartfinale in het dubbelspel op Roland Garros voor Elise Mertens

In de achtste finales gingen de derde reekshoofden in twee sets onderuit tegen de Russinnen Veronika Kudermetova (WTA 9) en Liudmila Samsonova (WTA 54), de vijftiende reekshoofden: 6-3 en 6-4 na 1 uur en 28 minuten. Zondag sneuvelde Mertens in de achtste finales van het enkelspel tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333).